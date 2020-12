Melody Haase (26) kann gar nicht genug von den #CoupleChallenge-Jungs bekommen. Seit wenigen Stunden sind die ersten Folgen der neuen TVNow-Sendung online – und dabei hat eine Sache schon für richtig Wirbel gesorgt: Die DSDS-Beauty hatte vor einiger Zeit ein Techtelmechtel mit ihrem Musikerkollegen Daniele Negroni (25), der in der Show mit seiner Freundin Laura Steinert um den Sieg kämpft. Doch nicht nur der Sänger ist in Melodys Augen geeignetes Sex-Material. Sie verrät Promiflash: Eigentlich würde sie mit jedem der männlichen Teilnehmer schlafen.

"Das Ding bei mir ist, dass ich irgendwie in jedem den Sex finde", gesteht sie im Promiflash-Interview ganz frei heraus und schwärmt im Nachgang von den Kandidaten: "Aleks sieht aus wie ein GQ-Model, ich finde auch Martin extrem attraktiv, vielleicht sogar am hübschesten. Marcel hat dieses Justin Bieber-Ding, auf das wir alle mal standen. Und Davide glänzt durch Personality." Auch Prince Charming-Star Dominic Smith (32) habe es ihr irgendwie angetan – er erinnere Melody an ihren Ex-Freund.

Doch obwohl die 26-Jährige quasi alle Jungs in der TV-Show sexuell anziehend findet, gibt es ein Problem: "Es gibt so viele mögliche Kandidaten, die alle verbotene Früchte sind, weil sie alle entweder nicht auf meine Sexualität stehen oder vergeben sind." Tatsächlich sind neben den Gay-Kumpels Martin und Dominic alle Jungs mit ihren Partnerinnen am Start.

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Die Teilnehmer von "#CoupleChallenge" 2020

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2019

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith bei "#CoupleChallenge" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de