Überraschendes Sex-Outing bei #CoupleChallenge! In der Promi-Show treten unter anderem die ehemaligen DSDS-Stars Melody Haase (26) und Daniele Negroni (25) an, die laut eigenen Angaben schon mehrere Jahre miteinander befreundet sind. Melo wirkte sogar in einem von Danieles Musikvideos mit. Jetzt stellte sich heraus, dass die beiden auch schon zusammen im Bett gelandet sind. Doch wie oft hatten die Musiker wirklich Sex miteinander? Beide behaupteten anfangs etwas Unterschiedliches.

Kurz nachdem das Thema erstmals in der Show aufgekommen war, verriet Melody im Interview: "Daniele und ich haben schon seit ganz vielen Jahren was miteinander, also sorry." Der Ex-Dschungelcamp-Zweitplatzierte hatte zu Beginn allerdings behauptet, dass es sich um eine einmalige Sache nach einer Party mit zu viel Alkohol gehandelt habe. "Es ist gut möglich, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr war", gab der "Absolutely Right"-Interpret etwas später schließlich kleinlaut zu. Das letzte Mal, dass er mit Melody in der Kiste gelandet ist, sei auch nicht allzu lange her, wie die Sängerin preisgab. So sei es vor ein paar Monaten nochmal zu einer gemeinsamen Nacht gekommen.

Danieles Freundin Laura Steinert wusste vor "#CoupleChallange" nichts von den sexuellen Begegnungen ihres Freundes mit Melody. Er machte in der Show dann aber reinen Tisch und schloss so die Möglichkeit aus, dass die Sache anders ans Licht kommt. "Dadurch, dass es hier angesprochen wurde, habe ich mir gedacht: Bevor es am Schluss eskaliert oder sonst was oder die Melody hinläuft und was sagt, mach ich es lieber selbst", erklärte Daniele seine Vorgehensweise.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Mai 2020

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Februar 2019

