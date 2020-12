Würde Daniele Negroni (25) diese Nacht gerne ungeschehen machen? In der neuen Sendung #CoupleChallenge wurde der ehemalige DSDS-Kandidat mit seiner schlüpfrigen Vergangenheit konfrontiert: Er hatte einst ein heißes Schäferstündchen mit Melody Haase (26) genossen. Erst nachdem diese Geschichte in der Show ans Tageslicht gekommen war, erzählte Daniele auch seiner Freundin Laura Steinert davon. Bereut er den Sex mit der XXL-Booty-Beauty etwa?

Offenbar nicht! Der 25-Jährige bedauert aber etwas anderes, wie er im Promiflash-Interview preisgab: "Das Einzige, was ich bereue, ist die Tatsache, dass ich Laura nicht direkt gesagt habe, dass vor unserer Zeit mal etwas zwischen mir und Melody war, sondern erst nachdem diese Frage aufkam." Details über seine Nacht mit der 26-Jährigen behielt Daniele ganz gentlemanlike jedoch für sich.

Laura gegenüber hat er mittlerweile aber ausgepackt. "Dadurch, dass es hier angesprochen wurde, habe ich mir gedacht: Bevor es am Schluss eskaliert oder sonst was, oder die Melody hinläuft und was sagt, mach ich es lieber selbst", erklärte Daniele in der zweiten "#CoupleChallenge"-Folge, die es auf TVNow zu sehen gibt.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniele Negroni beim 24. RTL-Spendenmarathon

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

