Zwei Monate ist die letzte Folge von Love Island inzwischen her – und mittlerweile haben sich bereits zwei der Finalistenpaare wieder getrennt. Zuerst entcoupelten sich Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) Mitte Oktober. Nur wenige Wochen später war es dann auch aus und vorbei zwischen Henrik Stoltenberg und Sandra Janina. Doch was haben Anna Iffländer und Marc Zimmermann, die beiden Ex-Mitstreiter der vier Kuppelshow-Kandidaten, zu den Trennungen zu sagen? "Bei Chiara und Melvin, da kann man es halt total verstehen, weil Distanz ist auf jeden Fall echt ein Problem in einer Beziehung", erzählt das Male-Model Promiflash. Und auch das Liebes-Aus von dem Male-Model und der Blondine könne er verstehen.

