Seit 2012 ist Mandy Capristos (30) Herz vergeben – denn seitdem ist die ehemalige Monrose-Sängerin stolze Hundebesitzerin. Und wie sehr sie an ihrem Mops Capone hängt, steht in Anbetracht der vielen gemeinsamen Bilder wohl außer Frage. Doch das neueste Foto der Beauty und ihres treuen Begleiters könnte emotionaler wohl nicht sein: Capone musste operiert werden. Während der Aufwachphase in der Klinik wich Mandy ihrem Vierbeiner nicht von der Seite.

"Mein kleiner tapferer Mann hatte heute eine kleine OP", verriet die 30-Jährige zu der Aufnahme in ihrer Instagram-Story. Den Grund für den Eingriff gab Mandy nicht preis, sie betonte aber, dass alles gut verlaufen sei. "[Ich] muss zugeben, dass ich heute ganz schön nervös war", schrieb sie weiter. Schließlich sei eine Narkose vor allem für Möpse rassenbedingt immer mit Risiken verbunden.

Auf dem Foto streichelt Mandy ihren Hund liebevoll, während dieser noch ganz benommen von der Narkose ist. "Mein größtes Dank geht auch an unsere Tierklinik, die seit Anfang an auf meinen Liebling aufpassen und uns immer unterstützen. Wir wertschätzen das sehr!", zeigte die Musikerin sich erleichtert über die professionelle Betreuung.

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo und ihr Hund im Sommer 2020

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Mops Capone

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo und Capone, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de