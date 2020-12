Nathalie Volk (23) machte Ende November publik, dass sie nicht länger mit Frank Otto (63) zusammen ist. Den Platz des Unternehmers hat in ihrem Herzen nun das Hells-Angels-Mitglied Timur A. eingenommen, wie die 23-Jährige gegenüber Bild bestätigte. Das Verhältnis zum Medienmogul sei allerdings weiterhin freundschaftlich. Und das bewies nun ein Aufeinandertreffen des Ex-Paares mit einem Paparazzo in Hamburg: Nathalie und Frank wurden am vergangenen Wochenende am Hauptbahnhof der Hansestadt entdeckt. Dabei verrieten sie, dass der 63-Jährige nicht nur schon gemeinsam mit Nathalie in die Türkei geflogen ist, sondern auch ihren neuen Freund Timur bereits kennengelernt hat. Äußern wollte sich Frank zu ihm allerdings nicht: "Ich rede nicht so gerne über Leute, die nicht anwesend sind."

