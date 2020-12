Wie denkt eigentlich Verführer Jay darüber, dass sich Promidame Roxy nach einem heißen Abend mit ihm selbstbefriedigt hat? In wenigen Tagen geht die erfolgreiche Fremdflirtshow Temptation Island V.I.P. zu Ende. Über zehn Folgen hinweg testeten unter anderem auch das Reality-Pärchen Calvin Kleinen und Roxy ihre Treue. Beide wurden zumindest bei sich selbst schwach: Sowohl der Muskelmann als auch die Bayern gönnten sich im Verlauf der Staffel eine Runde Solo-Sex. Roxys Fantasie wurde dabei vor allem durch Jay angeregt, wie sie selbst erklärte. Doch wie findet das eigentlich der Stripper-Single aus Leipzig?

Promiflash hat bei Jay nach der Ausstrahlung der achten "Temptation Island V.I.P."-Folge nachgefragt. Darin war in einer Szene hinter verschlossener Badezimmertür zu hören, wie sich Roxy offenbar mit einem Vibrator vergnügte. Nach einem gemeinsamen Partyabend mit dem 34-Jährigen war das wohl genau die Erleichterung, die die Noch-Freundin von Calvin nötig hatte! Für Jay eine überaus schmeichelhafte Aktion, wie er im Interview betont: "Ich würde das doch als eindeutiges Kompliment werten!"

Vor Roxys abendlichem Höhepunkt hatte die gesamte Truppe der VIP-Girls und Singlemänner Jays Geburtstag gefeiert. Und dabei war der Womanizer selbst auf ganz warme Gedanken gekommen: Ungeniert hatte er dem Reality-Sternchen gegenüber den Wunsch nach Geburtstagssex geäußert. Ob ihm das im Nachhinein unangenehm ist? "Nach einem innigen Tanz und einem Shot sah ich sie an und das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das musste ich ihr auch direkt so ins Gesicht sagen. Es war natürlich nicht ganz ernst gemeint und ich habe brav alleine geschlafen", erklärt der Tänzer im Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Roxy nach ihrer Solonummer bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / jay_menstrip Verführer Jay von "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de