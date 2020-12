Kader Loth (47) bangt um ihre Gesundheit! Ende November teilte die Reality-Ikone ihren Fans unter Tränen mit: Trotz Beachten der momentanen Vorsichtsmaßnahmen hat sich die Beauty mit dem derzeit weltweit grassierenden Coronavirus infiziert. Die Erkrankung bereitete dem TV-Sternchen sogar Todesangst. Inzwischen hat sich der Gesundheitszustand der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin so sehr verschlechtert, dass sie in einem Krankenhaus behandelt wird und ihr sogar Sauerstoff zugeführt werden muss. Gegenüber Bild gab Kader nun ein Update: "Fühle mich schwach und traurig. Das Virus ist hartnäckig in der Lunge. Der Husten schmerzt."

