Bastian Yotta (44) legt nach! Dass der einstige Dschungelcamp-Star sein Geld aktuell vor allem mit unanständigem Content im Netz verdient, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Wahlamerikaner und seine Freundin Marisol Ortiz betreiben zusammen OnlyFans-Accounts und versorgen ihre Abonnenten dort mit Oralverkehr-Clips, Penisbildern und Lack-und-Leder-Aufnahmen. Jetzt setzten sich die beiden im Erotik-Business aber noch ihr persönliches Krönchen auf: Sie haben ihren ersten richtigen Porno gedreht.

In seiner ganz und gar nicht jugendfreien Telegram-Gruppe teasert der Promis unter Palmen-Star das – laut eigener Aussage – "Meisterwerk" an. "Unser erster Porno: 'Der Mönch und die Schlampe'", freut er sich und teilt passend dazu den Screenshot einer Sequenz. Während er in Mönchskutte gekleidet ganz den Genießer gibt, ist Marisol unter der Gürtellinie am Werk. Und das ist längst nicht alles: Neben dem anzüglichen Streifen bietet Yotta neuerdings auch ein Penis-Tutorial und ein "reales Anal-Play" an.

Während die Fans auf dem Teaserbild zum Pornodebüt von Yottas bestem Stück noch nichts zu sehen bekommen, durften sie in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Blick auf den Penis werfen. In einem Video, in dem er sich unter der Dusche ganz ausgiebig einseifte oder beim Nacktjogging zeigte er sein Gemächt ganz ungeniert.

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Mai 2020

Telegram/ Bastian Yotta Collage: Ein Ausschnitt aus Marisol Ortiz und Bastian Yottas Porno

Telegram/Bastian Yotta Bastian Yotta beim Nacktjoggen

