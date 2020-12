In der zweiten Folge von #CoupleChallenge kommt ein großes Sexgeheimnis ans Licht. Die beiden DSDS-Stars Daniele Negroni (25) und Melody Haase (26) landeten in der Vergangenheit mehrmals zusammen im Bett. Seine Freundin Laura Steinert wusste vor der Show nichts davon und erfuhr es erst vor der Kamera. Trotzdem haben die beiden kein Problem mit Melo. Wird sie nun in der Sendung mit anderen Promis intim werden? Ein Vorschau-Clip zeigt, wie Melody mit dem Temptation Island-Pärchen Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) im Bett landet.

