Georgia Harrison fühlt sich von ihrem Ex-Freund Stephen Bear (30) hintergangen! Vor knapp drei Jahren fanden die Influencerin und der einstige Partner von Reality-TV-Sternchen Charlotte Crosby (30) zusammen und führten eine turbulente On-Off-Beziehung. Nach ihrem endgültigen Liebesaus erhebt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin nun schwere Vorwürfe gegen ihn: Stephen Bear soll sie heimlich beim Sex gefilmt und das Video nun auf Social Media verbreitet haben!

"Also, Bear hat Überwachungskameras in seinem Haus und er hat mich absichtlich zu einer Stelle geführt, wo er wusste, dass eine davon ist", erklärt die Blondine in ihrer Instagram-Story verzweifelt. Doch ihr Verflossener habe ihr Liebesspiel nicht nur aufgezeichnet, sondern auch anderen Leuten gezeigt und auf der Nachrichten-Plattform WhatsApp rumgeschickt. "Ich bin verletzt, ich bin gekränkt, ich schäme mich, aber ich weiß, dass meine Freunde und Follower mich unterstützen werden. Ich kann in dieser Angelegenheit nicht länger schweigen", gibt sie weitere Einblicke.

Der Ex-"Just Tattoo of Us"-Kandidat lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und reagiert nach Georgias Statement: "Ich möchte nicht mal darüber reden – das ist so dumm", erklärt er laut The Sun. Er habe mit seiner Ex gesprochen und ihr nahegelegt, keine derartigen Gerüchte in die Welt zu setzen.

