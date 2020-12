Paola Maria (27) teilt etwa einen Monat nach der Geburt ihres zweiten Sohnes ein ehrliches After-Baby-Body-Foto auf ihrem Instagram-Kanal – und wird von ihrer Community dafür gefeiert. Doch auch wenn die YouTuberin auf dem Schnappschuss superselbstbewusst wirkt, fühlt auch sie sich nicht immer zu 100 Prozent wohl in ihrem Körper. "Ich muss gestehen, die letzten Wochen hatte ich immer mal wieder Tage, wo ich mir selbst so Druck gemacht habe, wo ich gedacht habe: Boah, alles hängt, was ist aus meinem Körper geworden? Ich hatte da echt negative Momente", verrät sie ihren Fans in ihrer Story.

