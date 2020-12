Wie Richard Heinze (23) wohl über das Bachelorette-Paar Melissa Damilia (25) und Leander Sacher (23) denkt? Letzterer ist nämlich eigentlich ein sehr guter Freund des ehemaligen Köln 50667-Darstellers – dennoch umwiarb er dessen Ex in den vergangenen Wochen und erhielt im großen Finale der Kuppelshow sogar Melissas letzte Rose! Im Gespräch mit Promiflash verrät Richard: "Ihr mache ich auch überhaupt keinen Vorwurf, ich bin da eher von Leander enttäuscht." Doch wie will er nun mit der Situation umgehen?

