Wenn das mal nicht der Knüller des Jahres ist: Leni Klum (16) und Mama Heidi (47) zieren zusammen das Cover der deutschen Vogue! Normalerweise hält die Germany's next Topmodel-Jurorin ihre Kids gänzlich aus der Öffentlichkeit heraus. Doch in den vergangenen Wochen zeichnete sich langsam aber sicher ab, dass vor allem die älteste Tochter der 47-Jährigen immer mehr in den Fokus rückt. Und nun war es auch endlich ganz offiziell so weit: Leni durfte mit ihrer Mutter für das Hochglanzmagazin Fotos machen und ihr erstes Interview geben. Darin erzählt die 16-Jährige ganz offen, was sie von ihrer berühmten Mutter hält.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de