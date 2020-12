Ob Victoria Beckham (46) so ihren Mann verführen will? Das ehemalige Spice Girls-Mitglied zeigt sich in der Regel in klassischen Looks. Kein Wunder – schließlich verkauft die Designerin bei ihrem Label selbst eher schicke Klamotten und Accessoires. Umso überraschender ist das Outfit, das die Britin nun wählte: Victoria posiert jetzt ganz sexy in einer Latex-Hose – wohl, um damit ihrem Gatten David (45) einzuheizen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 46-Jährige zuletzt einen heißen Schnappschuss: Auf dem Bild sieht man die vierfache Mutter auf einer Leiter stehen, sie trägt schwarze High Heels und eine knackige Latex-Hose. Zu der Aufnahme schrieb Vic ganz keck: "Hausgöttinnen tragen Plastikhosen. Ich sortiere die Snacks der Kids vor unserer Date-Night... David, ich kann kaum erwarten zu sehen, was du trägst!" Doch damit nicht genug: Sie versah den Post zudem mit dem anzüglichen Hashtag "Sex-Hose"!

Doch ganz so provokant, wie vermutlich erwartet, reagierte David nicht: Der Ex-Kicker zeigte sich lediglich gekränkt, dass Victoria ihn nicht als Fotografen des Bilds verlinkt hatte! "Kein Foto-Credit!", beschwerte er sich. Dafür waren Vics Fans mehr als begeistert von der Ansicht ihrer knackigen Kehrseite: Über 600.000 Likes sammelten sich unter dem Beitrag – Stars wie Kourtney Kardashian (41) und Maria Sharapova überhäuften sie zudem mit Komplimenten in den Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de