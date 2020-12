Hat Georgia Wort gehalten? Die Zeit bei Ex on the Beach war für die Rothaarige ziemlich turbulent. Zunächst verknallte sie sich unsterblich in Temptation Island-Boy Max Schnabel (23) und verbrachte mit ihm eine heiße Nacht in der Privatsuite. Aber dann hatte es ihr doch eher Neuzugang Danilo Sellaro angetan. Im großen Finale, das am Dienstag endlich im Free-TV ausgestrahlt wurde, wurden die beiden zum Traumpaar gekürt und gaben sich bei einer inszenierten Zeremonie das Jawort. Doch hat Geo ihr Eheversprechen eingelöst? Sie gelobte, Sex mit Danilo zu haben.

"Ich halte meine Versprechen immer ein", stellte die Beauty im Gespräch mit Promiflash klar. Näher eingehen wollte sie auf das anzunehmende Techtelmechtel aber nicht. Klar ist aber zumindest: Nach Ende der Datingshow haben sich 19-Jährige und der Tattoo-Fan das eine oder andere Mal wiedergesehen. Für eine Beziehung habe es am Ende jedoch nicht gereicht. Weil Geo auf Zypern wohnt und Danilo in der Schweiz, seien die Bedingungen für ihre junge Liebe einfach zu kompliziert gewesen.

Doch haben sie den Titel "Ex on the Beach"-Traumpaar trotzdem verdient? Ihr TV-Kollege Arman ist da skeptisch. "Geo findet Danilo einen Tag, nachdem sie Max ihre Liebe gestanden hat, geil. Was soll man davon halten? Bei den beiden entwickelt es sich höchstens zum Traumfick 2020", urteilte er im Promiflash-Interview und behielt damit offenbar recht.

Anzeige

Instagram / queengeoo Die "Ex on the Beach"-Teilnehmer Danilo Sellaro und Georgia

Anzeige

Instagram / queengeoo Georgia und Danilo Sellaro, "Ex on the Beach"-Stars

Anzeige

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de