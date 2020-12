Sie wuchsen im Rampenlicht auf – und zahlten dafür einen hohen Preis. Bruce Willis' (65) und Demi Moores (58) drei Töchter Rumer (32), Scout (29) und Tallulah (26) hatten in der Vergangenheit alle mit psychischen Schwierigkeiten und Süchten zu kämpfen. Rumer verfiel dem Alkohol – genau wie ihre jüngere Schwester Scout. Die Jüngste litt obendrein noch an einer Essstörung und Selbstmordgedanken. "Eine tödliche Kombination aus unbehandeltem, schwerem, chemischem Ungleichgewicht, Depression, schädigenden Bewältigungsmechanismen und schwächenden Traumata ließen mich infrage stellen, ob ich mein Leben überhaupt noch weiterführen will", erklärte Tallulah in ihrer Instagram-Story.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



