Lijana leidet nach wie vor unter dem Hate, der ihr durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel widerfahren ist! Im Frühjahr hatte sich das Nachwuchsmodel den Titel der Castingshow holen wollen, im Laufe der Staffel sorgte sie mit ihrer offensiven Art immer wieder für Gesprächsstoff – nicht nur bei Heidis Mädchen. Auch unter den Zuschauern wurde Lijanas Verhalten hitzig diskutiert. Die Tänzerin kam letztlich ins Finale, stieg jedoch freiwillig aus. Der Grund: Lijana erhielt Morddrohungen und wurde auf Social Media beleidigt – bis heute! In einem ehrlichen Instagram-Beitrag offenbart sie nun sogar: "Die Ausstrahlung von GNTM 2020 hat mich psychisch komplett kaputt gemacht."

