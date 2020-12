Das erste Bachelorette-Baby ist offiziell! Wochenlang hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) von Johannes Haller (32) schwanger ist – immer wieder hatten ihre Fans einen Babybauch bei der Beauty entdeckt. Vor rund einer Woche bestätigte dann auch ein Insider die süßen Neuigkeiten. Zwar dementierte die 30-Jährige die Behauptung nicht, stellte aber klar, dass es ihre Entscheidung sei, wann sie mit den süßen News rausrücken möchte. Dieser Zeitpunkt ist jetzt endlich gekommen! Via Instagram veröffentlichte Jessi ein zauberhaftes Video mit Johannes – in dem sie ihren Babybauch stolz in die Kamera hält...

