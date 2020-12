Jetzt schaltet sie die Behörden ein! Die britische Love Island-Beauty Georgia Harrison hat turbulente Tage hinter sich: Im Internet kursiert ein Sexvideo, dass sie mit ihrem Ex Stephen Bear (30) zeigen soll. Angeblich soll der Just Tattoo Of Us-Star sich und seine Verflossene heimlich beim Liebesspiel aufgezeichnet und den Clip später verbreitet haben – jedoch bestreitet er alle Vorwürfe. So einfach lässt sich Georgia das jedoch nicht gefallen – nun droht sie dem vermeintlichen Übeltäter sogar mit der Polizei!

Auf ihrem Instagram-Profil wandte sich die Beauty per Videonachricht an den Beschuldigten. "Du denkst, du kannst damit davonkommen, aber die Polizei wird beweisen, dass ich das in dem Video bin. Sie werden auch sehen, dass du es auf [der Sex-Plattform] OnlyFans weiterverkauft hast", kündigte sie an. Darüber hinaus bat sie ihre Fans, ihr jegliche Form von Beweismaterial zuzuschicken. Stephen behauptet bisher mit Nachdruck, das Video würde nicht Georgia beim Geschlechtsverkehr mit ihm zeigen, sondern eine andere Frau.

Obwohl das besagte Sextape der 26-Jährigen viel Leid bescherte, möchte sie weiterhin stark bleiben. "Mein Leben hat sich zwar unwiderruflich verändert, aber ich werde daran nicht zerbrechen. Nach einer gewissen Zeit wird meine Seele wieder geheilt sein", teilte sie ihren Followern per Insta-Story mit.

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison auf den Malediven, 2020

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Juni 2020

