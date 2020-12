Die Star Wars-Fans werden gerade mit guten Neuigkeiten nur so überschüttet! In einer Pressekonferenz mit der Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (67) wurde verraten, dass gleich zehn neue Film- und Serienprojekte aus dem "Star Wars"-Universum geplant sind. Unter anderem wurde bestätigt, dass Hayden Christensen (39) in der Serie "Obi-Wan Kenobi" als Darth Vader zurückkehren wird. 2022 soll diese auf dem Streamingdienst Disney+ anlaufen. Doch auch weitere Reihen über Ex-Jedi Ahsoka Tano, Schmuggler Lando Calrissian oder Rebell Cassian Andor sind geplant. Promiflash stellt euch alle Neuheiten vor...

