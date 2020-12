Neue Sexenthüllung bei #CoupleChallenge! In Folge zwei erfuhr der Zuschauer eine ganz pikante Bettgeschichte: Melody Haase (26) und Daniele Negroni (25) hatten in der Vergangenheit die ein oder andere sexuelle Begegnung. Seine neue Freundin Laura Steinert wusste vor der Sendung nichts davon. Doch Melody schwelgte noch weiter in Erinnerungen: In Folge drei enthüllte sie ein weiteres Bettgeheimnis – sie hatte eine Affäre mit dem DJ einer sehr berühmten US-Rapperin.

In der Küche des Luxus-Camps vertraute sich die Musikerin ihrem Mitstreiter Dominic Smith (32) an, der zusammen mit seinem Prince Charming-Kollegen Martin Angelo (27) an der Sendung teilnimmt. "Ich liebe Nicki Minaj und war zum Beispiel auf dem kompletten Deutschland-Teil ihrer Tour dabei, weil ich halt mit ihrem DJ währenddessen was hatte", erinnerte sich Melody an die Affäre mit dem Musikmacher zurück. Für die 26-Jährige war das eine "coole und aufregende" Zeit.

Weiter wollte Dominic wissen, ob sich Melody wegen der Sexdates immer wieder den Po vergrößern würde – immerhin hatte sie jüngst das dritte Brazilian Buttlift. "Ich glaube schon, dass sie mich nicht so einladen würden, wenn ich nicht so einen Arsch hätte", erklärte die Beauty. Das sei ihr Erfolgsrezept, um so viele Promi-Männer ins Bett zu kriegen. Trotzdem würde sie die OPs überwiegend für ihr Wohlbefinden machen.

