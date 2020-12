Sitzt Robbie Williams (46) an Weihnachten auf dem Trockenen? Der Sänger veröffentliche letzten Monat seinen neuen Song "Can't Stop Christmas". Doch in festlicher Stimmung scheint der Popstar nicht zu sein. In dem Lied macht er seinem Ärger über die Beeinträchtigungen durch die aktuelle Gesundheitskrise Luft. So lautet die erste Zeile "Was für ein mieses Jahr". Doch offenbar läuft es auch zu Hause mit Ehefrau Ayda Field (41) nicht rund. So wie es aussieht, muss Robbie an Weihnachten auf Sex verzichten.

In ihrem Podcast "At Home With the Williamses" plauderten die beiden über ihre Pläne während der Feiertage. Auf die Frage, ob Ayda Lust auf Weihnachtssex habe, reagierte die vierfache Mutter nur schockiert: "Oh Gott, nein!" Trotzdem ließ sich Robbie nicht abhalten und versuchte sie mit einem unmoralischen Angebot vom Gegenteil zu überzeugen. Er könne sich ja eine Schleife um seinen Penis binden und dann nackt auf sie warten. "Sex steht also nicht auf der Wunschliste? Du weißt nie, wann die Fantasie dich überkommt, die Weihnachtsfantasie", führte er seinen Vorschlag weiter aus. Peinlich berührt entschuldigte sich seine Lebensgefährtin bei den Zuhörern.

Der "Let Me Entertain You"-Interpret und das Model sind bereits seit 15 Jahren zusammen, davon zehn als Ehepaar. Damit zählen sie zu einem der beständigsten Paare der Glamourwelt. Doch beinahe wäre die große Lovestory gescheitert. So erzählte Ayda bei Made By Mammas, dass sie von Robbie zunächst geghostet worden sei, nachdem er sie nach einem Date gefragt hatte.

Getty Images Ayda Field und ihr Mann Robbie Williams bei einer Fashion Show in L.A. im Februar 2015

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field vor der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

