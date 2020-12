Obwohl die Ex on the Beach-Stars Madleine und Arman sich erst seit wenigen Monaten kennen und mittlerweile sogar getrennt sind, erwarten sie Nachwuchs. Vor allem für die Bielefelderin war die ungeplante Schwangerschaft zunächst ein Riesen-Schock. Nach dem ersten Schrecken freut sich die Dunkelhaarige aber sehr auf das Baby und verrät Promiflash, wie sie sich in den ersten Schwangerschaftswochen schlägt:"Ich bin jetzt im vierten Monat und aktuell geht es mir sehr gut. Mein Bauch wird etwas dicker, die Hosen werden etwas enger. Aber trotzdem freue ich mich."

