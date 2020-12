Können Amira (28) und Oliver Pocher (42) schon bald ihren zweiten Spross in die Arme schließen? Das Promi-Paar erwartet nach der Geburt seines ersten gemeinsamen Sohnes vor einem Jahr wieder einen Jungen. Schon vorab erklärte die TV-Schönheit, dass die Entbindung noch vor Jahresende sein könnte – und tatsächlich scheint sie sich auf den letzten Metern der Schwangerschaft zu befinden: Amira habe bereits Wehen gehabt, verrät sie jetzt! "Ich wusste nicht genau, wie ich die einordnen soll und habe dann angefangen zu messen, in welchen Abständen sie kommen", erklärt sie in ihrem Podcast "Die Pochers hier!".

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de