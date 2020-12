Diese 22 Frauen buhlen in der kommenden Staffel um das Herz des Bachelors! Mitte November wurde bekannt gegeben, dass Singlemann Niko Griesert in der RTL-Kuppelshow nach seiner großen Liebe suchen wird. Der Vater einer Tochter sehnt sich nach einer Frau, mit der er sesshaft werden kann – und darf sich in Kürze zwischen den 22 Damen entscheiden! Wer seine Rosenjägerinnen sind, steht nun ebenfalls fest...

