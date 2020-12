Jesy Nelson (29) ist tatsächlich bei Little Mix ausgestiegen! Schon länger hatte es Gerüchte gegeben, dass die Sängerin der Popband den Rücken kehren will. Nun hat Jesy diese Spekulationen mit einem Instagram-Post bestätigt: "Nach langem Überlegen und schweren Herzens gebe ich bekannt, dass ich Little Mix verlasse. [...] Die Wahrheit ist, dass es meine mentale Gesundheit zuletzt sehr belastet hat, in dieser Band zu sein."

