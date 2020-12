Sind hier Gefühle im Spiel? Bei GZSZ geht es seit einigen Wochen zwischen Lilly (Iris Mareike Steen, 29) und Nihat (Timur Ülker, 31) heiß her. Nachdem sie zuerst nur einen One-Night-Stand hatten, entwickelte sich zwischen den beiden mittlerweile eine "Freundschaft plus"-Beziehung. Immer wieder landen die junge Ärztin und der Vereinsheim-Besitzer zusammen in der Kiste. Doch zum Fest der Liebe macht Nihat plötzlich eine Andeutung, die alles verändern könnte.

Auf rtl.de gibt es jetzt schon einen exklusiven Spoiler zur GZSZ-Folge am 22. Dezember, der verrät: Nihat will mehr als nur Sex von Lilly. In der Vorschau freut sich die Blondine, dass der Serien-Casanova mit ihr den Weihnachtsbaum schmückt. "Für dich tue ich alles", antwortet der Hottie selbstverständlich. Daraufhin lacht Lilly und korrigiert ihn: "Ja, für den Sex." Doch Nihat wünscht sich mehr von der Medizinerin als nur körperliche Nähe. Nach kurzem Überlegen antwortet er: "Vielleicht ja nicht nur". Offenbar hat er doch Gefühle für Lilly entwickelt. Für die kommt dieses Geständnis anscheinend ziemlich überraschend, denn sie schaut ihn nur sprachlos an.

Zumindest die Lilly-Darstellerin könnte sich ein Happy End für die beiden vorstellen. Iris verriet vor Kurzem in einem RTL-Interview: "Ich finde, die beiden passen richtig gut zusammen." Doch Nihat hatte noch nie eine feste Beziehung und fragte sich bisher, ob er überhaupt treu bleiben könne. Wie Lilly letztendlich auf sein Geständnis reagieren wird und ob aus den beiden nun ein Paar werden könnte, bleibt abzuwarten.

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker) und Lilly (Iris Mareike Steen)

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) in einer GZSZ-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de