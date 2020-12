Roxy trennte sich im großen Temptation Island V.I.P.-Finale von ihrem Freund Calvin, da er ihr nicht treu gewesen war. Danach erhoffte sie sich eine Zukunft mit Verführer Jay, wurde allerdings enttäuscht, wie sie Promiflash verriet: "Jay und ich sind kein Paar. Wir hatten nach ‘Temptation Island V.I.P.’ aber zwei wundervolle Wochen zusammen, die ich nie vergessen werde." Jetzt kommt raus: Der strippende Singlemann hat es offenbar nur auf ihren Fame abgesehen! Darüber echauffierte sich Roxy gerade erst in einer Instagram-Story: "Es gibt einfach Menschen, die spielen dir was vor, die aber komplett was anderes meinen und denen es um Fame und Aufmerksamkeit geht", erklärte sie traurig.

