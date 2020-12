Farina Yari, im Netz besser bekannt als Novalanalove, nimmt auf ihren Netz-Profilen kein Blatt vor den Mund. Offen spricht sie mit ihren Followern sogar über ihr Gewicht – und verriet der Community neulich in ihrer Instagram-Story, dass sie stolze 15 Kilo abgenommen habe. Dass in diesem Jahr das eine oder andere Pfündchen gepurzelt ist, verdankt die Bloggerin natürlich auch dem Sport. Doch seit Kurzem muss sie in puncto Fitness etwas kürzer treten. Und das hat einen bestimmten Grund: "Und zwar hatte ich vor einigen Wochen eine Bruststraffung."

