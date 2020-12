Für Jan Hofer (68) geht eine Ära zu Ende: Am 14. November moderierte er zum allerletzten Mal die Tagesschau – und 15,9 Millionen Menschen sahen dabei zu. Wie viele treue Zuschauer der beliebte Fernsehmoderator hat, wird ihm nach der Ausstrahlung seiner letzten Sendung bewusst. Zahlreiche User richten sich im Netz gefühlvoll an die Nachrichten-Legende. Sichtlich überwältigt wandte sich Hofer daraufhin an seine Fans: Es sei außerhalb seiner Vorstellungskraft gewesen, dass sein Abschied solch eine Resonanz hervorrufe!

