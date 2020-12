Mrs. Nina Chartiers wohl sehnlichster Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Sie hatte eine Brust-OP. Aus ihrem Beauty-Eingriff hat die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin von Anfang an kein Geheimnis gemacht – im Gegenteil. Nina nahm ihre Instagram-Community mit zu den Untersuchungen, in die Schönheitsklinik, letztlich sogar mit in den Operationssaal. Zusätzlich ließ sie den Eingriff bei Medical One in Berlin von Kameras begleiten. Nun gewährt die Rapperin auch Promiflash einen äußerst intimen Einblick und spricht ganz offen über die medizinische Body-Optimierung: Wieso hat sie sich überhaupt unters Messer gelegt? Und was hat sich seit der Operation für sie verändert?

