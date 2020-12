Im Oktober 2020 hatte Michael Wendler (48) seine Jury-Tätigkeit bei DSDS völlig überraschend hingeworfen. Im Erklärungsvideo machte er damals einige verschwörungstheoretische Aussagen, was dazu führte, dass Werbepartner und auch der Sender RTL zum Teil nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollten. In einem YouTube-Interview mit Ex-Nachrichtensprecherin Eva Herman (62), die ebenfalls schon wegen ihrer Ideologien in der Kritik stand, stellt der Sänger nun einige Dinge aus seiner Sicht dar. So räumt er beispielsweise ein, dass sein Handeln zu einer Ehekrise mit Gattin Laura (20) geführt habe.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de