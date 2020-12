Riccardo Simonetti (27) schwebt auf Wolke sieben! In der Vergangenheit war der Influencer fest davon überzeugt, für immer als Single durchs Leben zu gehen – jetzt überraschte der Entertainer seine Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Mit 27 Jahren ist er zum ersten Mal in einer festen Beziehung. "Ich kannte diese intensiven Gefühle für einen Menschen nicht. Und ich wusste auch nicht, dass ich so romantisch sein kann", schwärmte Riccardo gegenüber Bunte. Doch wer ist der Mann, der das Herz des Webstars im Sturm erobern konnte?

