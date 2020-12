Ashley James setzt ihre Schwangerschaftsrundungen perfekt in Szene! Zuletzt musste die britische Reality-TV-Bekanntheit von ihrer Community heftige Kritik einstecken: So konnten einige ihrer Fans beispielsweise nicht verstehen, weshalb das Bett für ihr Baby im eigenen Schlafzimmer und nicht im Kinderzimmer steht. Doch von all dem Netz-Trubel lässt sich die Blondine nichts anmerken. Auf neuen Bildern präsentiert Ashley nun stolz ihr XXL-Bäuchlein!

Inzwischen ist Ashley schon in der 37. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Via Instagram präsentiert die werdende Mutter jetzt lediglich mit schwarzer Unterwäsche bekleidet und rotem Kussmund ihren prallen Babybauch. "Du kannst dich immer auf rote Lippen verlassen, um schlaflose Augen zu verstecken", gab die Bald-Mama ihren weiblichen Anhängern einen Ratschlag. Doch auch wenn es auf den Schnappschüssen ganz danach aussieht, als würde Ashley ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen, hat sie seit einigen Wochen mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen.

Die erste Schwangerschaft ist eben ein ganz besonderes Erlebnis. So achtet die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin auch besonders auf jedes Signal ihres Körpers. Anfang Dezember entpuppte sich dadurch sogar schon ein regelrechter Fehlalarm. "Gestern dachte ich tatsächlich, dass die Wehen starten würden", verriet Ashley via Instagram. Doch bis dahin ist noch Zeit – der errechnete Geburtstermin sei erst Anfang 2021.

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, britische TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de