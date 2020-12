Wie ging es nach Temptation Island V.I.P. für Calvin Kleinen und Sanja Alena weiter? Nachdem Promiflash ein Video eines spätsommerlichen, heimlichen Dates zugespielt wurde, geben die beiden nun endlich ein wenig mehr Einblick in ihr Verhältnis! Sie geben zu, dass die Momentaufnahme während ihres ersten Dates in Aachen an einem Badesee entstanden sei. Damals hätten sie sich direkt am Wochenende nach der Rückkehr aus Kroatien wiedergetroffen. Ob es auch heute noch zwischen ihnen knistert, wollen sie aber weiterhin nicht verraten. Calvin erklärt gegenüber Promiflash nur: "Wer sagt denn, dass nichts draus geworden ist? Die Sanja und ich, wir verstehen uns gut. Wir haben ein gutes, top, super, mega, dolles, geiles Verhältnis."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de