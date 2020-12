Die Fans flehen Maren Wolf (28) schon seit Wochen an, dass sie bitte mal zeigen soll, wie sich ihr Körper denn nach der Schwangerschaft verändert hat – und der Wunsch der Community sei der Influencerin nun endlich Befehl. In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal präsentiert die Neu-Mama den Abonnenten ihren Bauch rund dreieinhalb Monate nach der Entbindung ihres Sohnes und verrät im Anschluss sogar, wie viel sie aktuell wiegt: "Also, ich wiege jetzt so ungefähr 78 Kilo. Heißt, ich habe ungefähr um die 18 oder 20 Kilo abgenommen.”

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de