Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) plaudern mit Promiflash über ihr kurioses Liebes-Comeback! Seit Mitte Dezember ist es offiziell, dass der Ex-Love Island-Hottie und die Are You The One?-Kandidatin ein Paar sind. Das Besondere daran: Die beiden kennen sich schon seit Schulzeiten und bandelten in den vergangenen zehn Jahren schon vier Mal miteinander an. Nachdem Mike wieder Single war, trafen sie sich nach vier Jahren Funkstille wieder – und sofort war ihnen klar: Es passt perfekt zwischen ihnen! "Was sie gedacht hat, habe ich ausgesprochen, was ich gedacht habe, hat sie ausgesprochen. Irgendwie kam es uns so vor, als hätten wir uns erst gestern getroffen, als ob da keine Zeit zwischendurch war", berichtete Mike glücklich im Promiflash-Interview. Laura habe sogar schon ab der ersten Sekunde wieder Schmetterlinge im Bauch gehabt.

