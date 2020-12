Marvel macht seinen Fans ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk – und kündigt zahlreiche Film- und Serien-Hammer an! Seit Spider-Man: Far From Home im Juli 2019 erschien kein weiterer Streifen aus dem beliebten Comicbuch-Universum. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf kommende Projekte groß ist! Tatsächlich kann die Marvel-Community sich jetzt auf eine ganze Reihe Neuerscheinungen freuen: Auf Instagram kündigte die Produktionsfirma jetzt überraschend zahlreiche Filme und Serien an, auf die Fans schon sehnsüchtig warten. Darunter sogar eine eigene Serie für Groot aus Guardians of the Galaxy...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de