Ariana Grande (27) lebt ganz nach dem Motto ihrer Single "Thank U, Next"! Am Sonntagabend teilte die Sängerin die süßen Neuigkeiten mit ihrer Instagram-Community: Ihr Freund Dalton Gomez hat um ihre Hand angehalten! Das verkündete die Künstlerin mit einer Reihe von Fotos, auf denen sie auch ihren Verlobungsring präsentiert. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Ari einen Antrag mit "Ja" beantwortet: Schon 2018 war ihr damaliger Freund Pete Davidson (27) vor der Beauty auf die Knie gegangen – ihre Romanze zerbrach jedoch wenige Monate später.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de