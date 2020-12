Lea Pietsch (19) hat sich auf TikTok seit 2016 eine beachtliche Followerschaft aufgebaut. Die 19-Jährige kratzt aktuell schon an der Drei-Millionen-Marke! Doch mit der großen Aufmerksamkeit geht leider auch gleichermaßen der Hate einher. Lea musste schon oft heftige Kommentare einstecken – vor allem wegen ihres zierlichen Äußeren. Jetzt wandelte Looskanal, unter welchem Namen man Lea auf YouTube kennt, die negativen Erfahrungen in etwas Positives um: Sie brachte am 4. Dezember einen Ratgeber zum Thema Hate, Mobbing und Co. raus. Mit Promiflash hat sie über ihre Motivation gesprochen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de