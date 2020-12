Fans der Keeping up with the Kardashians-Stars müssen in diesem Jahr ganz stark sein: Kim (40), Kourtney (41) und Khloé Kardashian (36) zelebrieren nicht wie gewohnt eine mega-pompöse Weihnachtsparty. Diese traurige Neuigkeit verkündete vor wenigen Tagen Khloé auf Twitter: "Ich glaube, es ist das erste Mal seit 1978, dass wir keine Weihnachtsfeier haben werden." Promiflash blickt für euch aber noch einmal auf die Weihnachtshighlights der vergangenen Jahre zurück und zeigt, wie glamourös die Festtagspartys der Kardashian-Jenners waren.

