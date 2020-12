Nina Bott (42) ist zum vierten Mal schwanger – doch bekommt die ehemalige GZSZ-Darstellerin einen Jungen oder ein Mädchen? Das Babygeschlecht ihres ungeborenen Kindes verriet die Schauspielerin ganz unauffällig in einem Beitrag auf Instagram. Anfang der Woche postete die 42-Jährige ein Foto von ihrem Babybauch – auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Doch ihrer aufmerksamen Community entgeht natürlich kein einziges Detail: Auf ihrem nackten Bauch steht ganz klein "Oh Boy". Demnach dürfen sich Nina und ihr Partner Benjamin Baarz also auf einen kleinen Jungen freuen. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder: Lio und Luna. Nina brachte zudem aus ihrer früheren Partnerschaft mit Florian König (53) den 16-jährigen Lennox mit in die Beziehung.

