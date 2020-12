Wieso verbringen Ennesto Monté (45) und Daniela Büchner (42) die Feiertage nicht zusammen? Mitte November hatten die Goodbye Deutschland-Auswanderin und der Schlagerstar die Bombe platzen lassen und sich als Paar geoutet. Seitdem lassen sie keine Gelegenheit ungenutzt, im Netz ihre Liebe zu demonstrieren. Unter anderem sendete Danni ihrem Liebsten erst kürzlich Liebesgrüße in Form von intimen Dessous-Bildern. Trotz der öffentlichen Turteloffensive werden die beiden das anstehende Weihnachtsfest jedoch nicht miteinander verbringen – doch wieso eigentlich nicht?

In einer Instagram-Story bezieht Ennesto nun Stellung zu einem Artikel, in dem die Frage aufgeworfen wird, warum er und seine Liebste in diesem Jahr getrennt feiern – und nimmt dabei allen Kritikern den Wind aus den Segeln: "Ich bin in Serbien bei meiner Mutter, und da sie krank ist, hat das für mich höchste Priorität. Alles andere kann warten." Dennoch hat er der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin aber offenbar schon klargemacht, dass sie keinen Grund habe, deshalb zu zweifeln: "Außerdem weiß Danni, wie traurig ich bin, dass ich nicht dabei sein kann", so der "Arsch wie Kardash"-Interpret.

Dass es Ennesto wichtig ist, sich zu den Gerüchten rund um sein und Dannis Weihnachtsfest zu äußern, könnte daran liegen, dass die Echtheit ihres Liebesglücks von einigen Seiten angezweifelt wird – manch einer behauptet nämlich, die Beziehung der beiden sei nur vorgespielt. Darüber hatte der Musiker sich erst vor wenigen Tagen in einem RTL-Interview aufgeregt: "Alle Leute, die uns haten und Fake-Vorwürfe machen, die sind mitverantwortlich, wenn zwischen uns irgendwann mal Schluss ist."

Daniela Büchner im Dezember 2020

Daniela Büchner und Ennesto Monté

Daniela Büchner, 2020

