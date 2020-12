Kommt es in der neuen Folge des Verbotene Liebe-Reboots etwa zu verbotenem Beischlaf unter Geschwistern? Alexander (Frederik Götz, 32) und Josefin (Sina Zadra) verlieben sich zu Beginn der neuen Episoden auf den ersten Blick und begegnen sich seitdem immer wieder. Während eines Belgien-Trips kommt es schließlich zum ersten Kuss, obwohl der Modeunternehmer noch in einer Beziehung steckt. In Folge fünf der TVNow-Serie könnte es sogar noch heftiger werden: Die beiden landen augenscheinlich miteinander im Bett – oder doch nicht?

Alex wird der ganze Druck einfach zu viel. Nicht nur, dass er erfahren hat, dass seine Eltern gar nicht seine leiblichen Eltern sind. Sondern dazu kommt auch noch, dass Josefin, in die er sich verliebt hat, seine Schwester ist! Um den Schock zu verdauen, schleppt er sich in einen Club und betrinkt sich hemmungslos. Auf der Tanzfläche sieht er dann plötzlich Josefin in einem sehr kurzen Kleid. Die beiden beginnen zu knutschen – und landen schließlich sogar im Bett, wo sie wilden Geschlechtsverkehr betreiben. Hat Alex gerade wirklich mit seiner Schwester geschlafen?

Am nächsten Tag wacht Alex völlig verkatert auf und merkt, dass es sich bei seinem One-Night-Stand nicht um Josefin handelt, sondern um eine unbekannte Blondine, die seiner Schwester sehr ähnlich sieht. Völlig neben der Spur setzt er die Fremde vor die Tür.

TVNOW / Julia Feldhagen Sina Zadra als Josefin in "Verbotene Liebe – Next Generation"

TVNOW / Stefan Behrens Josefin (Sina Zadra) und Alexander (Frederik Götz)

TVNOW / Julia Feldhagen Noah Miller (Julius Dombrinck) und Alexander Verhoven (Frederik Götz)

