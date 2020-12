Ist TikTok-Star Mario Novembre (20) in festen Händen? Bereits im vergangenen Juli veröffentlichte der Sänger seinen neuen Song "10 von 10" und das samt Musikvideo. In dem Clip dürfte für die Fans aber nicht die Musik das Interessanteste sein, sondern die Frau an der Seite des Schwaben. Dabei handelt es sich um die TikTokerin Franzi Dohn. Die beiden spielen in dem Video ein Liebespaar und tauschen nicht nur zärtliche Berührungen aus, am Ende küssen sie sich sogar. Im Promiflash-Interview klärt der 20-Jährige jetzt auf, was zwischen ihm und der hübschen Blondine läuft. "Franzi und ich sind sehr gute Freunde, sie ist ein Mega-Mädchen, aber zwischen uns beiden läuft nichts", stellt Mario klar.

