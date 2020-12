Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) plaudern intime Beziehungsdetails aus! Vor ein paar Tagen machten die Reality-TV-Stars es offiziell: Sie sind wieder ein Paar! Nach vier Jahren Funkstille – und Mikes Beziehung mit Elena Miras (28) – haben die Are You the One?-Bekanntheit und der Love Island-Kandidat wieder zueinandergefunden. Zwischen den beiden läuft es sogar so gut, dass sie schon jetzt zusammenziehen wollen! Und auch über ihr Sexleben können Mike und Laura sich absolut nicht beschweren...

Im Promiflash-Interview plauderten die zwei jetzt aus, wie schnell sie sich einander wieder angenähert hätten. So habe der erste Kuss auch nicht lange auf sich warten lassen: "Eigentlich wollten wir uns Zeit lassen, viel miteinander sprechen und eigentlich wieder ganz neu kennenlernen", schilderte Laura, und Mike ergänzte vielsagend: "Aber irgendwie haben unsere Körper das nicht zugelassen." Das Gleiche galt dann wohl auch für ihre Reunion im Bett: "Ich sage mal so: Besser als je zuvor!", schwärmte die Influencerin – woraufhin Mike grinsend verkündete: "Mehr als zufriedenstellend."

Dass die Chemie zwischen den beiden auch nach Jahren der Trennung offenbar noch stimmt, ist auch deutlich in den sexy TikTok-Videos zu sehen, die sie zuletzt hochgeladen haben: In einem besonders heißen Clip rekelt Laura sich auf Mikes Schoß und küsst ihn dabei innig. Was sagt ihr dazu, dass die zwei so offen damit umgehen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de