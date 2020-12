Im großen Finale der zweiten Prince Charming-Staffel entschied sich Krawattenverteiler Alexander Schäfer für Lauritz Hofmann. Doch zurück in Deutschland platzte die Liebesblase gleich wieder – Alex schoss den Flugbegleiter schon beim ersten Treffen in den Wind. "Dass es danach leider nicht so weiterging, wie wir beide uns das vorgestellt haben, ist natürlich traurig. Auch die Zuschauer haben etwas anderes erwartet", erinnerte sich Lauritz im Promiflash-Interview an diese Zeit zurück.

