Seit mittlerweile zehn Jahren stehen Robert (56) und Carmen Geiss (55) für ihre Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie vor der Kamera. Doch würde das Paar rückblickend womöglich etwas ändern wollen? "Ich bereue nichts. Jeden Shitstorm, den ich bekommen habe, nehme ich mit Würde und würde ihn auch wieder nehmen", betont Carmen im Promiflash-Interview. Für ihren Gatten seien einige Reisen, wie beispielsweise in die Karibik, allerdings zu kurz gewesen – und andere sehr gefährlich. Auf den Philippinen waren sie mit ihren Töchtern Davina (17) und Shania (16)Shania sogar in zwei Taifuns geraten. Doch an Abschied denken die beiden noch lange nicht. "Wir werden im TV weitermachen und noch einen ganzen Haufen Spaß haben", erklärt der 56-Jährige.

