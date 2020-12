Bei Jessica Paszka (30) überschlugen sich in diesem Jahr die Ereignisse. Sie startete 2020 als Single. Doch seit dem Sommer macht ihr Leben eine 180-Grad-Wendung. Sie kommt mit ihrem ehemaligen Bachelorette-Zweiten Johannes Haller (32) zusammen. Nach dem Liebes-Outing im Oktober überraschten die Turteltauben ihre Fans jetzt mit der nächsten Hammer-Nachricht. Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs und wandern im Frühjahr aus. "Es ist einfach unglaublich, was sich alles in einem Jahr getan hat", schwärmt Jessi in ihrer Instagram-Story.

